Kiki Bertens struikelt over Beck; uitgeschakeld op WTA-toernooi

Kiki Bertens op de Australian Open (foto: ANP)

Nog weinig succes



De Wateringse Bertens, als zevende geplaatst, leed haar eerste nederlaag tegen de Duitse, nummer 67 van de wereld. Alle voorgaande zes keer was de Nederlandse de sterkste, onder meer begin dit jaar in Hobart, waar ze met 6-1 6-2 afrekende met de Duitse.In St. Peterburg liep het totaal niet bij Bertens. Ze kreeg maar geen vat op haar eigen spel en wisselde degelijk geslagen ballen af met bedenkelijke afzwaaiers. Beide speelsters hadden overigens moeite de eigen opslagbeurten te winnen. Bertens leverde in totaal vijf keer haar service in.Het zit Nederlands beste speelster dit jaar nog niet mee. Ook in de Australian Open verloor ze al in de eerste ronde van het enkelspel.

