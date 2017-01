Veel schade na brand in wasserij in Leidschendam

Foto: Regio15

LEIDSCHENDAM - In een wasserij aan de Sweenslaan in Leidschendam heeft maandagmiddag brand gewoed. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden.

De brand ontstond rond 17.00 uur. Het vuur was snel onder controle, maar toch is er veel schade ontstaan in de wasserij. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.



Door: Redactie Correctie melden