ADO legt Fernandez en Gorter tot einde van het seizoen vast

Fernandez in duel met Beugelsdijk (foto: soccratesimages.com)

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft aanvaller Guyon Fernandez en Donny Gorter tot het einde van het seizoen vastgelegd. Het duo trainde sinds vorige week mee en heeft voldoende indruk gemaakt om voor een contract in aanmerking te komen. Over Abel Tamata is nog geen beslissing genomen. Technisch manager Jeffrey van As bevestigt dat het papierwerk in orde wordt gemaakt.

De handtekening staat officieel nog niet onder het contract, maar dat laat niet lang meer op zich wachten. Mochten Fernandez en Gorter fit genoeg zijn dan kunnen zij aankomende vrijdag tegen Vitesse voor het eerst minuten maken dit seizoen.



De vierde proefspeler, Jan Wuytens, liet maandag aan de Haagse club weten geen gebruik te maken van de diensten van ADO Den Haag. De 31-jarige verdediger focust zich op een ander avontuur.



Door: Redactie Correctie melden