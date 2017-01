Natuurorganisaties maken bezwaar tegen komst strandhuisjes op Kijkduin

DEN HAAG - Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en AVN hebben bezwaar gemaakt tegen de komst van 35 strandhuisjes op Kijkduin. De gemeente Den Haag gaf vorig jaar de vergunningen af.

In december schreef wethouder Boudewijn Revis in een brief naar de commissie Leefomgeveving dat de vergunningen werden afgegeven . Dat was opvallend omdat een maand eerder oude vergunningen door de rechter waren vernietigd . GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij reageerden verontwaardigd De gemeente besloot om samen met twee ondernemers in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak. Omdat deze procedure lang kan duren, werd meteen een voorlopige voorziening aangevraagd. De gemeente rechtvaardigde het afgeven van nieuwe vergunningen met het feit dat de strandhuisjes door de gemeenteraad tot twee keer toe zijn geakkoordeerd. Ook liep de verhuur afgelopen zomer volgens de gemeente storm en was er geen onvrede.Volgens de natuurorganisaties is het afgeven van de vergunningen door de gemeente in strijd met het ondertekenen van het nationaal Kustpact , dat gaat over de toekomst van de Nederlandse kust.Ook vinden de organisaties dat de komst van de huisjes ingaat tegen het beleid van de gemeente. 'Het koesteren van strand en duinen is volgens het gemeentelijk beleid van belang om de kwaliteit van die groene hoofdstructuur te verbeteren. De natuurorganisaties constateren dat het toestaan van strandbebouwing lijnrecht tegenover dit koesteren van strand en duinen staat.'