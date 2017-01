Werkstraf en voorwaardelijke celstraf om verspreiden bijtend zuur in tram

ZOETERMEER - Het was een wraakactie gericht tegen HTM nadat hij was opgepakt vanwege zwartrijden. Tot twee keer toe liet een 39-jarige man uit Zoetermeer boterzuur achter in de Randstadrail. Het bittere goedje zorgde voor vreselijke stankoverlast en verwondingen bij een 14-jarige inzittende.

De eerste keer sloeg de man toe in december 2015. Het perron van halte Centrum West in Zoetermeer moest toen tijdelijk ontruimd worden. In juni vorig jaar was het weer raak. Toen werd lijn 3 van de Randstadrail op de Engelandlaan in Zoetermeer stilgezet vanwege een penetrante geur. Het tramstel werd toen ontruimd. Een meisje moest naar het ziekenhuis vanwege brandwonden op de billen en benen. Ze was in het zuur gaan zitten.Na een rechercheonderzoek werd de 39-jarige Zoetermeerder aangehouden. Hij vertelde maandag bij de Haagse rechter dat hij pissig was over de boetes die hij had gekregen van HTM. Bovendien hadden controleurs hem zo hardhandig aangepakt dat een oude rugkwaal was gaan opspelen. 'Het gebeurde allemaal in een opwelling', zei hij over de achtergelaten boterzuur. 'Ik had nooit de bedoeling iemand schade te berokkenen.''Dit zijn totaal onbegrijpelijke en bizarre acties', reageerde de officier van justitie. 'Het enige motief van verdachte was wraak'. Volgens de officier had de Zoetermeerder kunnen weten dat mensen verwondingen konden oplopen als ze met boterzuur in aanraking zouden komen. Hij eiste een werkstraf van 100 uur. Daarnaast zou de verdachte, bij wijze van waarschuwing, een voorwaardelijke celstraf van twee weken moeten krijgen.De rechter nam de strafeis over. 'Dit is heel ernstig', zei ze over de flesjes boterzuur in de tram . De spijtbetuiging van de verdachte aan de 14-jarige inzittende vond de rechter niet erg overtuigend. Die had hij namelijk vlak voor de zitting aan het slachtoffer verstuurd. Vervoersmaatschappij HTM maakte maandag bekend nog 'duizenden euro's' aan schade op de verdachte te willen verhalen.