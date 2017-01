DEN HAAG - 'Geweldig', vindt een student uit Moskou, zeker in vergelijking met de gebouwen waar ze hiervoor college had. Prettig om zoveel mensen uit andere landen les te krijgen, zegt een studente uit Iran. ‘Het is een prachtig en groot gebouw’, oordeelt een student uit München, Duitsland.

En bij anderen roept het voor nostalgische gevoelens op. 'Was ik nog maar twintig… Ik denk echt terug aan 1974 toen ik begon. Dit is wel heel prachtig', mijmert de rector magnificus Carel Stolker van de Universiteit Leiden als hij door het nieuwe gebouw van de Campus Den Haag aan de Turfmarkt loopt.Om direct daarna te benadrukken waarom het nodig is dat de universiteit hier in het centrum van de stad, vlakbij Den Haag Centraal, het Binnenhof en de ministeries een heel nieuw gebouw in gebruik neemt. 'Dat is heel belangrijk. Tot nu toe zaten onze studenten in Diligentia, in de Koninklijke Bibliotheek, in bioscopen. Dat is niet de manier van lesgeven van tegenwoordig. Dit gebouw is voor onze studenten en docenten cruciaal.'In het gebouw van de universiteit aan de Wijnhaven dat deze maandagmorgen voor het eerste in gebruik wordt genomen, was tot enkele jaren geleden nog een ministerie gevestigd. Dat werd helemaal gestript. Bovendien kwam er een stuk aan om ruimte te creëren voor twee grote collegezalen. Nu bewoont de universiteit de vijf onderste verdiepingen van het complex. Daarboven zijn woningen.Binnen zijn moderne collegezalen, een bibliotheek, ruimte voor medewerkers en docenten, een restaurant, en veel ruimten om te studeren. Maar dat is niet alles: ook een deel van de TU Delft is hier ondergebracht. De hoop is zo dat er ook een betere samenwerking ontstaat met die universiteit.Zo’n 2500 studenten hebben hier nu een plek. Dat aantal kan groeien tot 4000. En misschien worden dat er op langere termijn nog wel meer, denkt Stolker. Want zegt hij: ‘Den Haag verdient een eigen universiteit.’ Maar dan wel een onder de vlag van de Universiteit Leiden. Want een heel nieuwe opzetten, gaat niet werken in een tijd waarbij de naam en reputatie van een wetenschappelijke opleiding essentieel is, aldus de rector magnificus.Ook de Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven spreekt van een waardevolle aanvulling voor de stad. ‘Wij krijgen zo academische kwaliteit in de stad. Wij zijn het bestuurscentrum in Nederland, internationale stad van vrede recht. En het voegt kwaliteit toe als je ook faculteiten hier hebt, hoogleraren, studenten die dat bestuderen maar ook onderzoeken. ‘Maar ook toekomstige academische talenten, dus werknemers voor die organisaties. ‘En interactie tussen kennisinstellingen, universiteit en overheden. Dat leidt altijd weer tot mooie nieuwe dingen.’