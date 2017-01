Duizenden mensen verwacht bij protest tegen Trump, demonstratie verplaatst naar Malieveld

DEN HAAG - Het Haags protest tegen het decreet van de Amerikaanse president Trump, om alle mensen uit zeven moslimlanden te weren, wordt verplaatst naar het Malieveld. Dit laat de organisatie weten. Inmiddels hebben ruim 2300 mensen via Facebook aangegeven dat zij komen demonstreren.

Nog eens tienduizend mensen overwegen om naar het protest te gaan. Vanwege de verwachte hoge opkomst heeft de organisatie in overleg met de politie de demonstratie verplaatst van het Lange Voorhout naar het Malieveld.'Dat zoveel mensen nu de noodzaak voelen om in actie te komen hadden we niet durven dromen', zegt initiatiefnemer Wouter Booij. Volgens de organisatie hebben diverse politici en artiesten toegezegd om bij de demonstratie aanwezig te zijn. De demonstratie start woensdag om 16.00 uur