Buitenlandse bedrijven investeren in Den Haag; bijna 600 nieuwe banen

Foto: Arjan de Jager

DEN HAAG - Nieuwe investeringen van buitenlandse bedrijven in Den Haag zorgen op termijn voor 588 nieuwe banen. Dat laat de gemeente maandag weten. Het afgelopen jaar hebben 49 buitenlandse ondernemingen geïnvesteerd door een vestiging te openen of bestaande activiteiten uit te breiden.

China is voor het vijfde jaar op rij de grootste investeerder in de Haagse regio. In totaal kwamen zestien investeringen uit het Aziatische land. Het aantal investeringen uit Noord-Amerika steeg van vier naar tien.



'De aanwezigheid van innovatieve bedrijven en de grote internationale gemeenschap zijn van groot belang voor de stad', zegt wethouder van Stedelijke Economie Karsten Klein. 'Investeringen door buitenlandse bedrijven zorgen voor extra banen. Meer bedrijven, meer banen, zo simpel is het.'





