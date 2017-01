Groot scheepswrak afgezonken in Zegerplas in Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een enorm jacht wordt dinsdagmiddag op de bodem van de Zegerplas in Alphen aan den Rijn geplaatst. Het maakt onderdeel uit van het plan om de biodiversiteit in de plas te vergroten. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

Het initiatief komt van de Alphense Duikvereniging Atlantis. De duikvereniging brengt met verschillende observaties de kwaliteit van het water en de biodiversiteit in kaart, probeert de biodiversiteit te vergroten met het plaatsen van objecten onder water en geeft voorlichting over wat er in de Zegerplas te vinden is.Met behulp van Scouting Willem Barendsz, de Alphense Reddingsbrigade en een boot van Vogelpark Avifauna wordt het schip rond 12.30 uur in de Zegerplas geplaatst. Dat gebeurt ter hoogte van de vissteigers.