Nieuwkomers Fernandez en Gorter scoren voor verliezend Jong ADO

DEN HAAG - Ondanks de doelpunten van nieuwkomers Donny Gorter en Guyon Fernandez heeft Jong ADO Den Haag de oefenwedstrijd tegen Jong Roda JC verloren. De ploeg uit Kerkrade was met 2-4 te sterk.

De grote man aan de Roda-zijde was aanvaller Celestien Djim. De spits nam drie van de vier doelpunten voor zijn rekening. De goals van Gorter (1-3) en Fernandez (2-3) brachten de spanning nog enigszins terug.In de slotfase liet de scheidsrechter een schandalige overtreding van Roda JC-speler Doriano Kortstam op Delano Ladan onbestraft.Ook Dion Malone en Aaron Meijers, beiden nog herstellende van een blessure, maakten minuten in het oefenduel. Die eerste werd na zeventig minuten gewisseld. Meijers bleef in de rust achter in de kleedkamer.15. Kahraman Demirtas 0-1, '36. Celestien Djim 0-2, '57. Celestien Djim 0-3, '59. Donny Gorter 1-3, '61.Guyon Fernandez 2-3, '87. Celestien Djim 2-4