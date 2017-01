Oud-burgemeester Wassenaar Jan Hoekema burgemeester in Drenthe

WASSENAAR - Oud-burgemeester van Wassenaar Jan Hoekema is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Aa en Hunze in Drenthe. Hij begint op 6 maart.

Hoekema was van 2007 tot 2017 burgemeester van Wassenaar. Hij had ontslag genomen , omdat hij en de gemeenteraad 'tot de conclusie waren gekomen dat er onvoldoende basis was voor een voortzetting van een vruchtbare samenwerking.'In de periode van Hoekema's burgemeesterschap kende hij een paar pittige dossiers. Zijn laatste aanvaring met de gemeenteraad ging over de beveiliging van de Amerikaanse ambassade . Verder had hij in 2012 te maken met de 'seksrel' , waarbij een vrouwelijk raadslid een wethouder beschuldigde van allerlei ongewenste intimiteiten.Hoekema volgt in Aa en Hunze burgemeester Eric van Oosterhout, die op zijn beurt de burgervader van Emmen wordt. Charlie Aptroot neemt de taken over in Wassenaar.