Opnieuw nauwelijks treinen tussen Leiden Centraal en Schiphol

LEIDEN - Opnieuw rijden er veel minder treinen tussen Leiden Centraal en Schiphol Airport. Een wisselstoring zorgt er maandagavond voor dat reizigers dertig tot zestig minuten langer onderweg zijn. Dat meldt de NS.

Zondagavond was het ook al raak op het traject. Een gestrande trein was toen de oorzaak van de verstoring.De NS verwacht dat de wisselstoring rond 0.30 uur op dinsdag is opgelost.