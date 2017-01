Kookcursus voor mannen van 65-plus in Bodegraven groot succes

Mannen van 65plus krijgen kookcursus | Foto: Rob Vlastuin

BODEGRAVEN - Onder het mom: je bent nooit te oud om te leren, organiseert de welzijnsorganisatie Welzijn onze Zorg in Bodegraven sinds december een kookcursus voor mannen van 65plus. Met succes, want de belangstelling voor het zogenoemde Pannen voor Mannen is zo groot dat er twee cursusavonden worden georganiseerd. Maandagavond stonden tien heren opnieuw voor het fornuis.

Het idee achter het initiatief van de Bodegraafse Marlies Schlingmann is om oudere mannen wat zelfstandiger te maken. Sommigen hebben nog nooit gekookt en zijn door hun vrouw naar de cursus gestuurd. 'Ze zeggen: Ik heb 50 jaar lang gekookt, nu ben jij aan de beurt.'



Maandagavond is het ook weer volle bak in zorgboerderij JavaRust. Liesbeth van Oosterom heeft haar keuken opengesteld toen ze hoorde dat er zoveel mannen willen leren koken. En dat doen ze dan ook vol enthousiasme. Op het menu staat deze keer een hartige taart van aardappelen en originele Bodegraafse boerenkaas, rode kool met appelen en haaskarbonade met champignonsaus. En als toetje een bitterkoekjestrifle met sinaasappelpartjes.



'Mijn vrouw vond het heel erg lekker'



Gerard van der Werf is tachtig jaar en vermaakt hij zich opperbest. Hij vindt het gezellig om met andere mannen aan de slag te gaan. En thuis reageren ze ook enthousiast, want hij heeft al een paar keer gevulde champignon klaargemaakt: 'Mijn vrouw vond het heel erg lekker. En mijn zoon en mijn schoondochter ook.'



