Brand in woning aan de Harteveldlaan in Honselersdijk

Foto: District8

HONSELERSDIJK - Op de Harteveldlaan in Honselersdijk heeft een brand gewoed in een woning. Volgens een woordvoerder van de brandweer sloeg de brand van de schoorsteen over in het dak van het huis.

De bewoners ontdekten de brand en wisten zelf naar buiten te komen. Een van de bewoners had rook ingeademd en moest worden gecontroleerd door het ambulancepersoneel.



Meerdere tankwagens van de brandweer rukten uit om de brand te bestrijden. Inmiddels is de brand onder controle.



