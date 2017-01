Auto belandt op kop tegen paal van matrixbord A12 Reeuwijk

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. (Foto: AS Media)

REEUWIJK - Een auto is maandagavond ondersteboven tegen een paal van een matrixbord beland langs de A12 bij Reeuwijk. Het ongeluk gebeurde rond 23.20 uur.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. De bestuurder zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden.



Vanwege het ongeluk werd de A12 richting Den Haag tijdelijk volledig afgesloten, meldt AS Media. In de file die hierdoor ontstond, vonden nog twee aanrijdingen plaats. Daarbij raakte niemand gewond.



