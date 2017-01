Auto te water langs N209 in Hazerswoude-Dorp

Twee inzittenden zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. (Foto: AS Media)

HAZERSWOUDE-DORP - Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag in het water beland langs de de Gemeneweg/N209 in Hazerswoude-Dorp. Dit gebeurde rond 1.00 uur.

Volgens AS Media had de auto voordat die in het water terechtkwam een boom en een lantaarnpaal geraakt. Overal lagen brokstukken.



Twee inzittenden zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een hond, ook die is in veiligheid gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.





