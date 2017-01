Brand huis Nieuwe Molstraat in Den Haag, omliggende woningen ontruimd

Het vuur woedde op de bovenste etage van de woning. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een huis aan de Nieuwe Molstraat in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag door brand verwoest. De bewoners zijn door de politie uit hun woning gehaald. Niemand raakte gewond.

Het vuur woedde op de bovenste etage van de portiekflat. Vanwege de brand werden acht andere woningen in de flatkorte tijd ontruimd. De brandweer controleerde alle woningen en niet snel daarna konden bewoners weer terug naar huis.



De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Vanwege het bestrijden van de brand werd de Nieuwe Molstraat helemaal afgesloten. De woning waar het vuur woedde, is volgens de brandweer onbewoonbaar.



