Stadhuis Den Haag in Mondriaansferen, vanwege honderdste verjaardag De Stijl

DEN HAAG - Het stadhuis in Den Haag heeft maandag een Mondriaan-achtige uitstraling gekregen. Het gebouw is 'aangekleed' met enkele kleurrijke vlakken. 'Van plan naar uitvoering, geweldig', twittert wethouder Karsten Klein.

Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat kunstbeweging De Stijl in Leiden werd opgericht. Mondriaan was een van de 'gezichten' van deze abstracte stroming.Om deze verjaardag van De Stijl te vieren, worden verschillende gebouwen, iconen in de Haagse binnenstad, etalages, hotelkamers en ook het Scheveningse strand aangekleed en uitgelicht in Mondriaanstijl , met de typische primaire kleuren en het zwart-witte lijnenspel.Mondriaan is een van de bekendste moderne kunstenaars. Hij veroverde de wereld met zijn abstracte schilderijen. Toch begon hij met het schilderen van groene landschappen vol koeien, sloten en boerderijen. Later volgden bloemen en vrouwen. Pas na zijn kennismaking met de Parijse avant-garde richtte hij zich op kubistische vormen. Mondriaans zoektocht naar abstractie en zijn primaire kleurgebruik inspireerde veel kunstenaars.