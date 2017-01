Dijk bij Gouda versterkt met bindmiddel

GOUDA - Rijkswaterstaat gaat dinsdag op een vernieuwende manier een dijk versterken. Dat gebeurt op drie plaatsen in de IJsseldijk langs de Hollandse IJssel bij Gouda. De dijk wordt geïnjecteerd met een bindmiddel dat zich vermengt met de grond in de dijk. Hierdoor is het niet nodig damwanden te plaatsen.

In Nederland zijn al eerder met succes proefprojecten met het bindmiddel uitgevoerd. 'Daardoor kan het nu voor het eerst op grotere schaal worden uitgevoerd', zegt een woordvoerster van het hoogwaterbeschermingsprogramma. De dijkversterking in Gouda is onderdeel van dit programma.Omdat er geen ruimte is om de rivier te verbreden en er een stad direct naast de dijk ligt, is het werken met de 'soil mix' volgens haar dé oplossing.De dijk wordt versterkt, omdat Gouda nu bij een hoge waterstand onvoldoende beschermd is tegen het water. De werkzaamheden moet medio 2018 zijn afgerond.'Leven in Gouda betekent leven met water', benadrukt Marco Kastelein van het hoogheemraadschap van Rijnland. 'Vanwege de klimaatverandering stijgt de waterstand op zee en in de Hollandse IJssel. Om de dreiging van de stijgende zeespiegel het hoofd te bieden, versterken we de IJsseldijk. Zo houden we Gouda en het achterliggende gebied veilig.'