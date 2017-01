Vrouw vast voor stelen van fietsen in Leiden

LEIDEN - Een 28-jarige vrouw is maandag aangehouden in Leiden na het stelen van twee fietsen. Een oplettende getuige had gezien dat de vrouw rond 12.15 uur de fietsen meenam bij de sporthallen aan de Corantijnstraat.

Ze liep vervolgens met de fietsen naar een huis aan de Paramaribostraat. De getuige alarmeerde de politie, die vervolgens poolshoogte nam bij de woning.



De vrouw kon de agenten niet uitleggen hoe ze aan de fietsen kwam. Zij is daarop naar het politiebureau gebracht voor verhoor.



