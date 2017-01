Gedenksteen 'parkwachter' Cromvlietpark terecht: 'Waarschijnlijk door vandalen in water gerold'

RIJSWIJK - De gedenksteen voor de Rijswijkse 'parkwachter' Martin de Klerk is weer terecht. De steen verdween twee weken geleden uit het Rijswijkse Cromvlietpark. Hij is teruggevonden in de bijgelegen vijver. 'Heel fijn, daar ben ik blij mee', reageert Martins dochter Lindy.

Het gedenkteken - dat zo'n 800 kilo weegt - is waarschijnlijk door vandalen het water in gerold, vermoedt Hüseyin Dalmis van de gemeente. 'Buurtbewoners zagen de steen in de vijver liggen.'De grote kei met daarop een gedicht van Martins moeder werd half december geplaatst in het park. Het is een herinnering aan de overleden Martin (1958-2009) die in de jaren zeventig geregeld op buurtkinderen paste.Dat de gedenksteen na een maand alweer was verdwenen , schokte de familie. 'Je hoort de laatste tijd steeds vaker dat er respectloos met spullen wordt omgegaan. Gelukkig is onze steen nu weer terecht', zegt Lindy.De kei is uit het water gevist, schoongemaakt en staat inmiddels weer netjes op zijn plek. 'Nu is hij verankerd, dus in principe kan dit niet meer gebeuren', zegt Hans Heijmans van het bedrijf dat de steen uit het water haalde.