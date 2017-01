7 jaar cel voor fatale nep-overval op Gerrit Boers

HONSELERSDIJK - De twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van de 57-jarige Gerrit Boers uit Honselersdijk, zijn vrijgesproken van moord of doodslag. Volgens de rechtbank hadden ze het plan Boers te mishandelen, maar niet te doden. Ze worden beiden veroordeeld tot 7 jaar cel voor zware mishandeling.

Tegen de zoon van Gerrit, de 29-jarige Benny, eiste het Openbaar Ministerie eerder deze maand 11 jaar . Het OM wilde dat 36-jarige familievriend Jimmy K. 8 jaar de cel in gaat. Volgens de rechtbank was er wel sprake van een vooropgezet plan om Boers 'geloofwaardig' letsel toe te brengen, maar moord of doodslag gaat de rechters te ver.De rechtbank spreekt wel van een 'bizar en risicovol plan'. 'Boers heeft urenlang zwaargewond op de achterbank van een auto gelegen. Dat valt beide verdachten aan te rekenen.'Gerrit Boers uit Honselersdijk werd op 19 augustus 2015 in alle vroegte door zijn zoon binnengebracht op de spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis in Den Haag. Na een aantal weken in coma te hebben gelegen, overleed hij op 11 september . Zijn zoon Benny en familievriend Jimmy K. zitten vast.K. verklaarde eerder dat ze hadden geprobeerd hennep achterover te drukken. Die moesten ze voor iemand anders verkopen. Maar als ze vader Boers een paar klappen zouden geven en zouden doen alsof hij was beroofd , konden ze de hennep zelf verkopen.Op dinsdagavond 18 augustus 2015 vertrok het drietal vanuit Den Haag naar Eemnes (provincie Utrecht). Vlakbij hotel De Witte Bergen zou Gerrit Boers zijn neergeslagen met een honkbalknuppel. Het was de bedoeling om Gerrit Boers alleen te verwonden, maar die klappen werden de man fataal.De belangrijkste vraag tijdens de rechtszaak eerder deze maand was wie de klappen aan Gerrit Boers heeft uitgedeeld. Zowel Benny Boers als K. ontkennen. Ook de rechtbank kan niet vaststellen wat er op die avond in augustus 2015 is gebeurd. Wel erkennen beide verdachten dat ze betrokken waren bij de plannen voor de mislukte 'ripdeal'.Zowel Benny Boers als Jimmy K. was dinsdag niet bij de uitspraak aanwezig.