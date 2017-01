Randy Wolters naar ADO Den Haag, Ludcinio Marengo naar Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles-aanvaller Randy Wolters. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - ADO Den Haag en Go Ahead Eagles zijn het eens geworden over het ruilen van Ludcinio Marengo en Randy Wolters. Marengo vertrekt voor de rest van dit voetbalseizoen op huurbasis naar Deventer en Leidenaar Wolters speelt de komende maanden in Den Haag.





Wolters kwam de laatste weken weinig aan bod bij de Eagles. De 26-jarige Leidenaar speelde in de jeugdopleiding ook al voor de Haagse ploeg, maar schopte het nooit tot het eerste elftal van ADO.



Derde nieuweling



Wolters is de derde nieuwe speler voor ADO Den Haag. Eerder werden Donny Gorter en Guyon Fernandez





Marengo zat op een dood spoor bij ADO Den Haag en komt in Deventer zijn oud-trainer van FC Volendam, Hans de Koning, tegen.Wolters kwam de laatste weken weinig aan bod bij de Eagles. De 26-jarige Leidenaar speelde in de jeugdopleiding ook al voor de Haagse ploeg, maar schopte het nooit tot het eerste elftal van ADO.Wolters is de derde nieuwe speler voor ADO Den Haag. Eerder werden Donny Gorter en Guyon Fernandez gecontracteerd

Door: Redactie Correctie melden