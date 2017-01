Weinig hoop op terugkeer gestolen Volkswagens

GOUDA - Drie autohandelaren hebben weinig hoop meer dat ze hun gestolen occasions nog terugkrijgen. Vorige maand werden de auto's na een proefrit niet teruggebracht. De dader is bekend, maar niet traceerbaar.

De man kwam met steeds dezelfde smoes bij de dealers in Gouda, Nieuwkoop en Rotterdam. Zijn oude auto was uitgebrand, met de uitkering van de verzekering wilde hij nu een nieuwe tweedehands wagen aanschaffen. Steeds een Volkswagen Golf. En omdat zijn vriendin hoogzwanger thuis zat, wilde hij graag een proefrit maken om de auto aan haar te laten zien.'De man was een paar dagen eerder al komen kijken om zich te oriënteren', vertelt Wouter van Veldhuijsen van SOD-Onderzoek. Hij onderzoekt de zaak voor de bedrijven in Gouda en Nieuwkoop. 'Hij gebruikte zijn eigen, echte rijbewijs om de formulieren in te vullen. Op de parkeerplaats liep hij gewoon onder camera's door. Het leek dus allemaal heel normaal.' Alleen kwam de man nooit meer terug.'Het is meer dan alleen een vervelende afschrijfpost', vertelt Van Veldhuijsen. 'Het heeft gewoon grote impact. De betreffende medewerker voelt zich ontzettend in de maling genomen. En hij voelt zich natuurlijk enorm bezwaard richting zijn werkgever. Maar je kunt je hiertegen gewoon niet wapenen.'De man gebruikte zijn eigen rijbewijs en dus weet de dealer wie het is. Maar omdat hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, is de dief voor de politie niet traceerbaar. 'Ik ben zelf een keer bij zijn bejaarde moeder langs geweest', zegt Van Veldhuijsen. 'Die beloofde dat hij zich zou melden. Maar dat is natuurlijk niet gebeurd.'De auto's, met kentekens 4-ZJJ-63, 3-ZBL-73 en 7-SBN-50, zijn nog steeds spoorloos.