Jozias van Aartsen op 23 februari uitgezwaaid

DEN HAAG - Den Haag zwaait op donderdag 23 februari burgemeester Jozias van Aartsen uit. Dat gebeurt tijdens een receptie in de Fokker Terminal op bedrijventerrein de Binckhorst.

Jozias van Aartsen stopt per 1 maart als burgemeester . In december wordt hij 70 jaar en dat is de leeftijd waarop burgemeesters in Nederland met pensioen gaan. Hij stopt nu al omdat hij zijn opvolger de tijd wil geven om zich voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 goed in te werken.Voorafgaand aan de receptie neemt Van Aartsen tijdens een buitengewone raadsvergadering afscheid van de gemeenteraad. Op het afscheidsfeest in de Fokker Terminal zijn toespraken en optredens. Een gemeentewoordvoerder wilde nog niet vertellen wie de burgemeester komt toespreken en wat voor optredens er zullen zijn. 'Dat is nog een verrassing.'In de uitnodiging staat als cadeautip een bijdrage aan de aanpassing van de akoestische schermen in de Nieuwe Kerk. 'Het is de bedoeling deze in de toekomst naar believen te kunnen wegklappen, zodat bij orgelconcerten in deze concertzaal het schitterende historische orgel uit 1702 (waar onder meer Händel nog op heeft gespeeld) weer vol tot zijn recht komt', staat in de uitnodiging.Op 30 maart staat de installatie van de nieuwe burgemeester gepland. De vertrouwenscommissie van de Haagse gemeenteraad is op dit moment bezig met de selectie van de kandidaten . Elf mensen, van wie negen mannen en twee vrouwen, hebben gesolliciteerd.