Sieradenverkoper steelt tas van Haagse prostituee

DEN HAAG - Als een Haagse prostituee bezoek krijgt van een man, blijkt dat hij niet voor haar diensten komt. Hij biedt haar sieraden te koop aan. Ze stuurt hem weg, maar heeft niet in de gaten dat hij daarbij haar tas meeneemt.

De man komt op zaterdag 24 december rond 15.40 uur binnen in de kamer van de vrouw aan de Doubletstraat in Den Haag. Hij heeft een tas vol sieraden bij zich en vraagt of de vrouw interesse heeft om die te kopen. Ze geeft aan dat ze dat niet heeft en vraagt of de man wil vertrekken. Dat doet hij zonder slag of stoot.Even later komt de prostituee er achter dat haar tas weg is. Daarin zat haar geld en een aantal persoonlijke spullen. De man is gefilmd door twee camera’s en hij is daarbij duidelijk in beeld. Hij is ongeveer 50 jaar, is kalend en draagt een jas met een bontkraag.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem