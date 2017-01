Contactloos betaald met uit ambulance gestolen pinpas

DEN HAAG - Twee ambulancebroeders gaan met spoed naar een melding in revalidatiecentrum Sophia in Den Haag. Terwijl ze binnen zijn, wordt de tas van één van de twee uit de ambulance gestolen. Vervolgens wordt er meerdere keren contactloos betaald met zijn pinpas.

De ambulance komt op zaterdag 3 december rond 14.00 uur aan bij het revalidatiecentrum aan de Vrederustlaan. Als de broeders naar binnen gaan, zijn ze allerbei in de veronderstelling dat de ambulance op slot zit. Kennelijk gaat daarbij iets mis, want als ze even later terugkomen blijkt dat er een tas met persoonlijke spullen is verdwenen.In de tas zit onder andere een pinpas en daarmee wordt kort daarna bij twee winkels in Den Haag contactloos betaald. De man die dat doet is op beeld vastgelegd. Hij koopt pakjes sigaretten en blikjes drinken. Het valt op dat hij in een t-shirt loopt, terwijl het begin december is. Het is niet bekend of hij daadwerkelijk de tas heeft gestolen, maar omdat hij gebruik maakt van de pas wil de politie weten wie het is.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem