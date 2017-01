Opgefokte overvaller steekt medewerker avondwinkel Leiden met mes

LEIDEN - Avondwinkel ‘Nightshop’ aan de Flemingstraat in Leiden krijgt te maken met een opgefokte overvaller. Hij maakt een aantal steekbewegingen naar de medewerker en verwondt hem daarbij. Als het de dader te lang duurt voordat hij geld krijgt, klimt hij zelf op de toonbank om de kassa leeg te halen.

De overval vindt plaats op zaterdagavond 7 januari. Er is op dat moment één medewerker aanwezig. Even na 23.00 uur komt een volledig in het zwart geklede man de winkel binnen. Hij heeft een mes bij zich en maakt meteen wilde steekbewegingen in de richting van het slachtoffer. Hij eist geld.De medewerker wil geld in de tas doen, maar deinst terug voor het mes van de overvaller. Hij wordt één keer gestoken in zijn arm. Dan duurt het de dader kennelijk te lang. Hij klimt op de toonbank en haalt zelf de kassa leeg. Het geld gaat in een plastic tas die hij bij zich heeft. Vervolgens eist hij pakjes sigaretten en ook die verdwijnen in de tas.Als de buit binnen is, rent de overvaller de winkel uit. Hij springt op een fiets en rijdt weg langs de flats aan de Edisonstraat. De man is te zien op bewakingsbeelden, maar zijn gezicht is niet herkenbaar. Hij is licht getint, 20 tot 25 jaar oud en ongeveer 1.70 meter lang. Hij had op de dag van de overval een licht stoppelbaardje, droeg een zwarte jas met een wit logo op de achterkant, een zwarte broek en zwarte schoenen.De politie komt graag in contact met mensen die de man herkennen of meer over hem weten. Ook getuigen van de overval zelf zijn welkom. De winkel ligt langs de drukke Willem de Zwijgerlaan in Leiden, dus mogelijk zijn er mensen die de man hebben zien aankomen of vluchten.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem