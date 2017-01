23-jarige man knock-out geslagen bij mishandeling in Noordwijk

NOORDWIJK - Na een gezellige uitgaansavond op de Grent in Noordwijk raakt een 23-jarige man betrokken bij een ruzie. Hij weet zelf niet precies wat er gebeurd, maar op camerabeelden is te zien dat hij een hele harde klap krijgt, daardoor met zijn hoofd op een stoeprand terecht komt en bewusteloos raakt.

Het slachtoffer is op donderdagavond 20 oktober samen met wat collega’s en vrienden in één van de cafés aan de Grent. Ze hebben daar een gezellige avond. Om 02.00 uur, het is dan vrijdag 21 oktober, sluiten de horecagelegenheden. De groep gaat naar buiten en vanaf dat moment is het voor de 23-jarige man niet duidelijk wat er precies gebeurt.Hij weet nog dat hij wat rondliep op de Grent en iemand aansprak waarvan hij dacht dat hij hem kende. Het volgende moment dat hij zich kan herinneren, is dat er mensen om hem heen staan die vragen hoe het met hem gaat en hem vertellen dat de ambulance onderweg is.De man wordt naar het ziekenhuis gebracht en daar blijkt dat hij een gat in zijn achterhoofd heeft. Ook heeft hij een hersenschudding, een gezwollen kaak en gescheurde mond. Uit camerabeelden blijkt wat er met hem is gebeurd.Op die beelden is te zien dat het slachtoffer zich in een groep bevindt waarbij duidelijk iets aan de hand is. Er wordt wat geduwd en getrokken en plotseling krijgt de 23-jarige man een harde klap in zijn gezicht. Hij valt daardoor met hoofd tegen de stoep en blijft roerloos liggen. De man die de klap heeft uitgedeeld, loopt vervolgens rustig weg.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem