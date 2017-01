Man pint met gestolen pinpas van 22-jarige Delftenaar

DELFT - Na een avond in de kroeg komt een 22-jarige man uit Delft er achter dat zijn pinpas weg is en dat er geld van zijn rekening is gehaald. Er is beeld van de man die gebruik maakt van zijn pas.

De man is op zondag 1 mei in een café aan de Kromstraat in Delft. Hij rekent tijdens de nacht af met zijn pinpas. Later die dag ontdekt hij dat er ‘s nachts 350 euro van zijn rekening is gehaald en dat zijn pas weg is. Hoe dat precies is gebeurd en hoe de dief aan zijn pincode is gekomen, is niet bekend. Er is wel beeld van de man die het geld opneemt.Het gaat om een donker getinte man van 20 tot 25 jaar oud. Hij heeft een klein snorretje en draagt een donkere gewatteerde jas, een blauwe spijkerbroek en hij heeft een zwarte schoudertas bij zich.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem