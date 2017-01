Portemonnee gestolen van klant van C&A Gouda

GOUDA - Na een bezoek aan C&A in Gouda ontdekt een 74-jarige vrouw dat haar portemonnee met daarin haar pinpas is verdwenen. Blijkbaar is het de dieven ook gelukt om haar code af te kijken, want er wordt geld van haar rekening gehaald.

De vrouw is op 16 november bij C&A aan de Kleiweg in Gouda. In de winkel valt het haar op dat er twee vrouwen dichtbij haar staan, maar daar besteedt ze geen aandacht aan. Later ontdekt ze dat haar tas open staat en dat haar portemonnee weg is. Op camerabeelden van een pinautomaat aan de Nieuwe Markt is te zien dat twee vrouwen geld opnemen. In totaal maken ze 500 euro buit.