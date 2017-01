Handtas gestolen van kinderwagen in Prénatal Rijswijk

De verdachten. Beeld: Politie

RIJSWIJK - Terwijl een vrouw aan het winkelen is bij Prénatal in Rijswijk, zijn twee andere vrouwen uit op haar handtas die aan de kinderwagen hangt. De diefstal is vastgelegd op bewakingsbeeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 31 januari. Meer zaken zijn hier te vinden.



De diefstal vindt plaats op donderdag 24 november. De twee verdachten lopen samen door de winkel en in een onbewaakt moment haalt één van hen de handtas van de kinderwagen af. Vervolgens lopen ze snel de winkel uit.



Herkent u de verdachten?



Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op

Door: Team West Correctie melden