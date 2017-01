Eau de toilette gestolen bij Etos en Douglas Zoetermeer door dezelfde man

ZOETERMEER - Zowel bij Etos als bij Douglas in het Stadshart van Zoetermeer wordt eau de toilette gestolen. Beide keren gaat het om dezelfde verdachte.

De diefstal bij Etos is op 23 oktober. De man komt de winkel binnen, pakt vijf flesjes en loopt meteen de winkel weer uit. Op 27 oktober duikt hij op bij Douglas. Hier pakt hij twee flesjes en rent daarmee naar buiten.Het gaat om een man van 18 tot 20 jaar oud. Hij is 1.70 meter lang, heeft een normaal postuur en heeft kort zwart haar. Tijdens beide diefstallen draagt hij een grijs trainingsjack met capuchon, grijze sportschoenen en een rugtas van Adidas.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem