Lap jij mijn ramen, plak ik jouw band

Corina Hagenaars van Ruildienst Delft Westland bij Kirsten en Gregor op de bank.

DEN HAAG - Wie kan helpen inpakken voor mijn verhuizing? Ik ben ziek en mijn kat moet naar de dierenarts? Wie kan mij naar het ziekenhuis vervoeren. Of een stapel was strijken? Bij de Ruilkring Delft Westland kan dat allemaal. Het is een kring voor vriendendiensten.

Corina Hagenaars, bestuurslid van Ruilkring Delft Westland, zit bij Kirsten en Gregor op de bank, om meer te vertellen over dit idee. ‘Onze leden helpen elkaar. De aanbieder van de dienst krijgt hier zogenoemde eentjes (punten) voor terug die hij of zij weer in kan zetten voor een andere dienst. Zo komt de ruilkring op gang’, vertelt Corina.



Ontbijt op bed



Het gaat om uiteenlopen de klussen en diensten. Van strijken, taart bakken of het aanbieden van een cursus of het schrijven van een sollicitatiebrief. ‘Het gekste dat wel eens is gevraagd is een ontbijt op bed’, lacht Corina. ‘Ach, het is niets anders dan een ander helpen. Iedereen doet toch wel eens een vriendendienst?’



Hoewel het concept bij de deeleconomie van nu past, bestaat de ruilkring in Delft dit jaar alweer 20 jaar. Maar de opkomst van deel- en ruildiensten in Nederland gaat aan de kring niet onopgemerkt voorbij. Had de dienst vijf jaar geleden nog zo’n 130 leden, nu telt de ruilkring 75 leden.



Even veel waard



‘Voor die concurrerende diensten betaal je vaak, terwijl wij met gesloten beurs werken. Wij zijn een non profit dienst op basis van gelijkwaardigheid. Een dienst van een jurist is even veel waard als een dienst van de tuinman. Dat is het leuke’, zegt Corina. Ook de feestcommissie voor het 20-jarig jubileumfeest krijgt punten voor de organisatie.



Wij zijn stiekem wel benieuwd hoeveel punten Corina heeft gekregen van haar interview bij Debby en haar Mannen… Wil je meer weten of je als lid aanmelden, kijk dan op www.ruilkringdelft-westland.nl



Door: Redactie Debby en haar Mannen Correctie melden