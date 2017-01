Motorrijder zwaargewond na aanrijding Broekmolenweg Rijswijk

Ongeluk op de Molenbroekweg in Rijswijk (Foto: Marofer)

RIJSWIJK - Een motorrijder is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een auto op de Broekmolenweg in Rijswijk.

De motorrijder kwam hard ten val, melden omstanders. Twee ambulances, de politie en een traumahelikopter werden opgeroepen.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk.



