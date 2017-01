Onbekende kant van schilder Floris Arntzenius in Museum Gouda

Strand bij Scheveningen is een werk van Floris Arntzenius (Afbeelding: website Museum Gouda)

GOUDA - Museum Gouda laat binnenkort een kant zien van schilder Floris Arntzenius die niet iedereen kent

De schilder, die leefde van 1864 tot 1925, is vooral fameus en geliefd om zijn Haagse stadsgezichten. Minder bekend zijn de portretten, stillevens en tekeningen die hij maakte. Vooral aan dit andere werk - dat zich voornamelijk in privébezit bevindt - gaat Museum Gouda een tentoonstelling wijden.



'Het zijn, net als zijn stadsgezichten en landschappen, tijdloze werken', laat een woordvoerder van het museum lenen. 'Floris Arntzenius liet zich niet gek maken door de modes in de kunst van zijn tijd. Voor hem geen kubisme of modernisme.



Schetsboekje



Arntzenius had altijd een schetsboekje bij zich. Ook een aantal van deze schetsen laat Museum Gouda nu voor het eerst in het openbaar zien.



'Floris Arntzenius en zijn passies' is te bezoeken van 21 februari tot en met 18 juni.



Door: Redactie Correctie melden