Man op scooter berooft tiener van pinpas in Den Haag

Pinpas

DEN HAAG - In Den Haag is maandagochtend een 15-jarige jongen beroofd van zijn pinpas. Dat gebeurde toen hij op de Willem III Straat in de Haagse wijk Loosduinen liep.





De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. Het gaat om een lichtgetinte man tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij droeg een donkere jas met capuchon en grijze spijkerbroek met gaten op de knieën. Hij reed op een donkere scooter met rode strepen.



