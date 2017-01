Treinverkeer rond Leiden plat door stroomstoring

LEIDEN - Tussen Leiden Centraal en Schiphol rijden dinsdagmiddag geen treinen door een stroomstoring. De extra reistijd is meer dan een uur.

Door de stroomstoring rijden ook minder rijden tussen Leiden en Den Haag. Hier is de vertraging een kwartier tot een half uur.Het is niet bekend hoelang de storing duurt. De NS adviseert reizigers tussen Leiden en Schiphol te reizen via Haarlem en Sloterdijk.Eerder deze week had het treinverkeer rond Leiden ook al te maken met storingen. Zondagavond was een gestrande trein tussen Leiden en Schiphol oorzaak van vertragingen. Maandagavond zorgde een wisselstoring voor vertraging op het traject.