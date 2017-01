Libanees krijgt 300 euro boete voor beledigen burgemeester Gouda

GOUDA - Een 37-jarige inwoner van Gouda is dinsdag veroordeeld tot een geldboete van 300 euro, omdat hij burgemeester Milo Schoenmaker zou hebben beledigd. Ook werd de man door het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigd van stalking en bedreiging van de burgemeester en vier medewerkers van de gemeente. Dit is volgens de rechtbank niet bewezen.

De Haagse rechtbank vond dat er voldoende bewijs was voor het beledigen van de burgemeester van Gouda. Burgemeester Schoenmaker zou in een winkelstraat in Gouda ongefundeerde beschuldigingen naar zijn hoofd hebben gekregen van de man.De man, die afkomstig is uit Libanon, had een conflict met de gemeente over een naturalisatieverzoek. Volgens het OM had de man tussen 2014 en 2016 vele brieven en tweets naar de gemeente verstuurd. Ook zou hij personeel van de gemeente op straat en op hun thuisadres hebben bezocht. Daarnaast zou hij twee medewerkers hebben opgebeld op hun privé-telefoon.Volgens het OM maakte de man gebruik van dreigende taal. 'De hele wereld, CNN, BBC, SBS etc. zullen spreken over wat ik ga doen', zou de man geschreven hebben. Volgens de rechtbank is deze tekst wel onheilspellend', maar is er geen sprake geweest van een bedreiging. Ook vond de rechtbank het aantal brieven dat de man verstuurde wel meevallen.Het OM eiste een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. De man heeft al vijftien dagen in voorarrest gezeten.