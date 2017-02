Pleegmoederhond redt negen golden retriever puppy's van wisse dood

Hond Gina met haar pleegkinderen (Foto: Ellen Zwarteveld)

MOORDRECHT - Als je moeder direct na je geboorte overlijdt, is in het dierenrijk je lot getekend. Of niet. Negen golden retrieverpups uit Moordrecht hadden geluk. Hun moeder overleed vlak na de bevalling, maar een hond uit Den Haag nam de verzorging over en zoogde hen.





Drie broertjes en zusjes bleken dood in de buik te zitten. Na de operatie kreeg de moederhond een ademstilstand. Ondanks een reanimatie van twintig minuten, overleefde de moederhond de ademstilstand niet.



Weespuppy's



Een vriendin van Ellen, Nicolette van der Veen uit Den Haag, had toevallig op dat moment een nestje met pups. Haar Golden Retriever ‘Gina’ werd voorgesteld aan de weespuppy’s. Zij nam direct de zorg voor de kleintjes op zich. Daarna zoogde zij vijf weken lang niet alleen haar eigen pups, maar ook de geadopteerde kleintjes.



Fokker Ellen: ‘De puppy's zijn liefdevol door pleegmoederhond Gina opgevangen. Ik ben Nicolette erg dankbaar voor het onbaatzuchtig beschikbaar stellen van hun hond en huis. Gina verzorgt onze pups alsof het haar eigen kinderen zijn.’



Dubbel gevoel



Maar het gevoel is erg dubbel voor Ellen: ‘De leegte die Utah achterlaat is niet te beschrijven. We missen haar intens. Utah is net zes jaar geworden.’



Het komt vaker voor dat een moederhond de kinderen van een andere hond zoogt. Bij voorkeur heeft de pleegmoederhond hetzelfde ras, maar dit hoeft niet zolang de honden enigszins dezelfde grootte hebben. Ellen: ‘Vorig jaar heb ik vier dobbermann-pups bij onze golden retriever gelegd. Dat ging ook prima.’







Puppy's in Van de Kaart



Presentatrice Jet Sol kwam Ellen, Nicolette, Gina en de pups tegen tijdens het programma ‘Van de Kaart.’

De uitzending van Van de Kaart is op donderdag 2 februari om 17.00 uur te zien op TV West en wordt elk heel uur herhaald.

