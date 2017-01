Fototentoonstelling vermoorde tsarenfamilie Romanovs in Fotomuseum Den Haag

DEN HAAG - Wie de Romanovs, de vermoorde tsarenfamilie van Rusland, in de ogen wil kijken, kan dit voorjaar naar het Fotomuseum in Den Haag. Honderd jaar na de Russische Revolutie en de daaropvolgende dood van het gezin toont het Fotomuseum zeventig foto's van de Romanovs.

Ze werden gemaakt door de Zwitser Pierre Gilliard (1879-1962), de privéleraar van de kinderen. Hij begon in 1911 met het fotograferen van de familie, waarbij hij nauw betrokken raakte. Zo ging hij zelfs mee op vakantie.'Zijn intieme, ontwapenende en soms bevreemdende beelden van boottochtjes en speelpartijen tonen de nog schijnbaar onbezorgde jaren voor het noodlottige einde van de laatste tsaar van Rusland', aldus het museum.De expositie is van 4 maart tot en met 11 juni te zien. De Hermitage in Amsterdam wijdt vanaf komend weekend ook een tentoonstelling aan de Romanovs.