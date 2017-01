Voorlopige opslag Museum Boerhaave is paradijs voor restauratoren

LEIDEN - Museum Boerhaave in Leiden is nog tot november dicht voor een ingrijpende verbouwing. Alle museumstukken uit het wetenschapsmuseum staan nu dus opgeslagen in een depot aan de Raamsteeg. Een uitgelezen kans voor de restaurator van het museum om de collectie aan een grondige inspectie te onderwerpen.

Auke Gerrits, één van de restauratoren van het museum, is in het atelier bezig met de restauratie van een paar stukken uit het museum. 'Dit is bijvoorbeeld een couveuse uit het begin van de 20ste eeuw', zegt Gerrits. 'Het is niet het mooiste exemplaar, maar toch laten we de couveuse in deze staat omdat het bij zijn geschiedenis past.'Gerrits stuit bij zijn restauratiewerk soms op bijzondere verrassingen. Uit zijn onderzoek blijkt dan bijvoorbeeld dat een 'vergeten' object uit het depot toch de moeite waard is om in het museum te laten zien.Zo is Gerrits ook bezig met het onderzoek naar de voorloper van de elektrische auto. Hoogleraar Stratingh heeft in 1830 een autootje ontworpen die door een verbinding van elektriciteit en een accu kan rijden.Gerrits ontdekte dat een van de autootjes afweek van de rest. Hij was niet zo netjes afgewerkt als de andere en hij had een schaalverdeling op de wielen getekend. Waarschijnlijk was dit autootje dus het prototype van de andere autootjes en dus bijzonder genoeg om tentoon te stellen.Op 18 november gaat het geheel vernieuwde Museum Boerhaave weer open voor het publiek.