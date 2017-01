Judopionier Joop Gouweleeuw uit Schipluiden overleden

Joop Gouweleeuw (links) vlak voor de Olympische Spelen in Tokio (foto: ANP)

SCHIPLUIDEN - Joop Gouweleeuw is afgelopen zondag op 76-jarige leeftijd overleden. De judopionier uit Schipluiden, die meervoudig Nederlands kampioen was, deed in 1964 mee op de Olympische Spelen in Tokio. Hij eindigde daar vierde. Het was het jaar dat judo voor het eerst op het olympisch programma stond.

In 1966 veroverde Gouweleeuw in de klasse tot 93 kilo de Europese titel. Een jaar eerder moest hij nog genoegen nemen met zilver.



Samen met zijn vrouw runde Gouweleeuw een sportschool in Delft. Deze was speciaal gericht op judo en jiujitsu, een Japanse zelfverdedigingstechniek.



