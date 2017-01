IJsseldijk krijgt innovatieve dijkversterking exact 64 jaar na bijna-overstroming

Foto: Goudse IJsseldijk krijgt versterking op innovatieve wijze

DEN HAAG - Of het toeval is, weten we niet, maar exact 64 jaar na de Watersnoodramp, waarbij Gouda maar net aan een overstroming ontsnapt, begint het Hoogheemraadschap Rijnland met de dijkversterking aan de Goudse IJsseldijk. De dijk wordt bijna niet verhoogd, maar ge-injecteerd met een bindmiddel, zodat de IJsseldijk weer tot 2050 aan de normen voldoet.

Het bindmiddel is te vergelijken met een soort cement dat zich aan de grond hecht. Het vormt panelen die dwars door de dijk steken. Met deze nieuwe manier van dijkversterking, hoeft de dijk maar 15 centimeter worden verhoogd in plaats van een meter. Daardoor blijft Gouda zicht hebben op de rivier, zegt Hoogheemraad Marco Kastelein.



De werkzaamheden aan de dijk duren tot eind van het jaar.





