Scheepswrak gezonken in Alphen: een reis naar beneden in plaats van over zee

De Regina Maris op de Zegerplas | Foto: John van der Tol

Alphen aan den Rijn - Meestal probeer je te voorkomen dat een boot zinkt, maar in Alphen aan den Rijn werd dinsdag juist hard gewerkt om een schip te kelderen. Een scheepswrak, dat eerder door brand was verwoest, is daar nu op de bodem van de Zegerplas geplaatst.

'Dit is natuurlijk een ontzettend mooie kans voor ons om dat te kunnen doen', zegt Ellen Jonkman van Duikvereniging Atlantis uit Alphen aan den Rijn. 'We hebben een paar actieve leden die dat in sneltreinvaart voor elkaar hebben gekregen. Een uitgelezen kans voor ons.'



De Regina Maris, zoals de boot heet, werd dinsdagochtend vanaf een scheepswerf naar de Zegerplas gesleept. Oorspronkelijk komt het schip uit Zuid-Afrika, maar toen het in Nederland arriveerde, werd het gekocht door Edward Onderstal. Helaas heeft hij weinig plezier beleefd aan zijn boot.



Grootse plannen



'Het schip is aangekocht in Maasbracht en tijdens de terugvaart naar de haven vloog 'ie in brand', vertelt Onderstal. Hij had grootse plannen met de Regina Maris. 'Ik wilde er eerst mee naar Noorwegen en daarna naar de Middellandse Zee.'



Maar zover kwam het niet. Het schip ligt nu op de bodem van de Alphense Zegerplas om de biodiversiteit te vergroten, als onderdeel van Onderwaternatuurpark Zegersloot. 'Dat is een project om de waterkwaliteit te verbeteren', zegt Jonkman. 'Daarmee hopen we plantengroei en meer leven te krijgen.'



'Reis naar beneden'



Oud-eigenaar Edward Onderstal noemt het 'een goed einde' voor zijn schip. 'Ik denk dat iedereen hier ontzettend veel plezier aan kan beleven. En het plezier dat ik hiermee wilde hebben en de reizen die ik had willen maken, dat is nu een reis naar beneden in plaats van over zee.'



