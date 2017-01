Hagenaar zwaar mishandeld op de Beeklaan in Den Haag

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Een 60-jarige Hagenaar is in de nacht van 20 januari zwaar mishandeld op de Beeklaan in Den Haag. Dat meldt de politie dinsdag. De daders zijn nog niet opgepakt.

Het slachtoffer was rond middernacht aanwezig in een afhaalrestaurant in de Weimarstraat. Hij kreeg het gevoel dat hij in de gaten werd gehouden door iemand die ook in het restaurant aanwezig was. Deze verdachte was ongeveer 1.70 lang, had kort blond haar en droeg een roze trui.



Toen de man naar buiten liep werd hij opgewacht door meerdere mannen. Zij riepen iets, maar de Hagenaar kon ze niet verstaan. Het slachtoffer voelde zich niet veilig en vluchtte in de richting van de Edisonstraat de Beeklaan op. Vervolgens werd hij ingehaald en door meerdere mannen in elkaar geslagen.



Botbreuken



De nog onbekende mannen lieten het slachtoffer gewond achter en liepen weg in de richting van de Weimarstraat. Het slachtoffer liep meerdere breuken in zijn gezicht op en is inmiddels geopereerd. De politie is op zoek naar een groep van vier of vijf mannen in de leeftijd tussen de 18 en 25 jaar oud.



De mannen waren licht getint en mogelijk van Oost-Europese afkomst. De tweede verdachte was ongeveer 1.90 lang, had een slank postuur en kort geknipt donker haar. Een derde verdachte was ongeveer 1.75 lang en had een flinke bos haar waarvan de zijkant was opgeschoren. De man droeg een lichte pantalon.



