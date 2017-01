Komst van moskee Assalam in Gouda stap dichterbij

GOUDA - De inzamelingsactie voor een islamitisch centrum van de Marokkaanse Islamitische vereniging Assalam in Gouda heeft ruim een miljoen euro opgeleverd. Daarmee is de komst van een moskee op de Antwerpseweg een stap dichterbij. Het pand zou volgens een woordvoerder nu in het bezit zijn van de vereniging.

De inzamelingsacties kwam eerder deze maand in het nieuws omdat de gemeente Gouda niet blij was met de inzet van de omstreden prediker Tarik Ibn Ali Chadlioui om geld binnen te halen. Omdat er formeel zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk niets tegen zijn komst te doen was, bleef het bij de mededeling dat zijn komst niet op prijs werd gesteld.Hoewel het pand nu in bezit zou zijn van Assalam, kan het nog niet volledig in gebruik worden genomen. Daarvoor is nog een vergunning nodig van de Omgevingsdienst Midden-Holland, die zich nog buigt over de aanwezigheid van een gasverdeelstation op iets minder dan 21 meter afstand van het pand. Volgens de wettelijke norm moet dit minimaal 25 meter zijn.