ADO Den Haag huurt aanvaller El Khayati van Queens Park Rangers

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zich op de slotdag van de winterse transferperiode versterkt met aanvaller Nasser El Khayati. De aanvaller komt over van Queens Park Rangers en wordt voor een half jaar gehuurd.

El Khayati is een bekende van technisch manager Jeffrey van As. Het tweetal werkte eerder samen bij NAC Breda. Van As haalde El Khayati toen weg bij Den Bosch. Na NAC speelde de aanvaller nog voor Olympiakos, Kozakken Boys, Burton Albion. Hij speelde dit seizoen zes wedstrijden voor Queens Park Rangers.De 27-jarige Rotterdammer speelde in de zomer van 2016 nog een oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag. Destijds kwam hij uit voor Burton Albion.