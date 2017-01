Aanleg fietsenstalling bij Den Haag CS fors vertraagd

DEN HAAG - De bouw van een enorme fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein in Den Haag heeft een half jaar vertraging opgelopen. Dat komt onder meer omdat het langer duurde dan gedacht om een aannemer te vinden en omdat het meer tijd kost om de fundering van het complex, dat bovenop op het plein komt te staan, aan te leggen.

Dat wordt duidelijk uit een brief die wethouder Tom de Bruijn (D66, verkeer) aan de Haagse gemeenteraad heeft gestuurd. De opening van de fietsenkelder onder het plein voor Den Haag Centraal is nu gepland op 28 februari volgend jaar. Er wordt nog wel onderzocht of dat eerder kan. Bijvoorbeeld door ook op zaterdagen te werken, langere dagen te maken of extra materieel in te zetten. Het is nog niet zeker of dat lukt.Onder het Koningin Julianaplein komt een van de grootste fietsenstallingen van Nederland. Hier kunnen straks ongeveer 8.500 fietsen worden gestald. De bedoeling is dat er ook een rechtstreekse verbinding met de stationshal komt. Daardoor lopen reizigers straks direct vanuit de stalling richting de treinen of ander openbaar vervoer.De gebruikers kunnen straks aan gekleurde lijnen op het plafond en de vloeren zien waar ze naartoe moeten: gele lijnen zijn bedoeld voor de voetgangers richting de trein; groene voor het fietsverkeer aan de zijde van het KJ-plein. Verder komen er borden die aangeven hoeveel stallingplaatsen er nog vrij zijn elke rij. Zo hoeft een fietser niet lang te zoeken naar een plek.De eerste tegenslag was de aanbesteding van het project. Tijdens een eerste ronde bleek er geen bedrijf te vinden die de kelder kon aanleggen voor het budget dat ervoor beschikbaar was. Toen meer duidelijk was over de torens die er bovenop komen te staan , lukte dat wel. Moblis –betrokken bij de spoortunnel in Delft en de Markthal in Rotterdam – gaat de kelder nu aanleggen.In de kelder moeten ook de funderingen komen van het enorme complex dat op het KJ-plein komt. Het duurt vier maanden langer dan gedacht om deze aan te leggen, blijkt uit de brief van wethouder De Bruijn. Verder waren er nog meer problemen tijdens de voorbereidingen voor het graven van de bouwput. Zo leek het er even op dat er nog niet geëxplodeerde bommen lagen. Die moesten eerst worden onderzocht. Ook lagen er meer kabels dan gedacht.De Bruijn laat de gemeenteraad voor de zomer weten of de vertraging eventueel nog kan worden ingelopen. De wethouder heeft ook goed nieuws: alle aangevraagde subsidies voor de fietsenkelder zijn toegekend.