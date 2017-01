'El Khayati heeft een enorme drive, past absoluut bij ADO Den Haag'

DEN HAAG - Oud-ADO-speler Danny Buijs spreekt niets anders dan lovende woorden over Nasser El Khayati, de nieuwe speler van ADO Den Haag. Buijs werkte als hoofdtrainer van Kozakken Boys een half jaar samen met de aanvaller. 'Hij heeft een enorme drive, dat past absoluut bij ADO Den Haag', zegt Buijs.

'Hij kan een doelpunt maken en een assist geven. Hij kan goed aan de linkerkant spelen, zeker in een zwervende rol, maar ook als aanvallende middenvelder kan hij uit de voeten', vervolgt Buijs. 'Als trainer is het een heerlijke jongen om er bij te hebben. Is bereid om hard te werken en geeft altijd honderd procent op de training.' El Khayati speelde voor Queens Park Rangers 22 wedstrijden en scoorde daarin een keer. Voor Burton Albion maakte hij elf doelpunten in 42 wedstrijden.